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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبراً إلى غائم جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب أحيانا على المناطق الغربية والجزر، ويطرأ ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 32 كم/ساعة على اليابسة، تصل 30 - 45 كم/ساعة فوق البحر.


>   البحر .. مضطرب .. بارتفاع قدمين الى ثلاث وأربع أقدام قرب الساحل ومن اربع الى ست وسبع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و48 دقيقة مساء .


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    27      16              80       30 .
> دبي                        27      18              70       35 .
> الشارقة                   27       17              75       35.
> عجمان                    26       17             75       35.
> أم القيوين                27        16              70       35 .
> رأس الخيمة              28       14             70       30 .
> الفجيرة                   26       20              75       30.
> العين                     28       14              75       25 .
> ليوا                       26      15               85       30 .
> الرويس                  27      16               80       45 .
> السلع                    27       14               85       45.
> دلما                      24      19               80       55 .
> طنب الصغرى          24      19               85       55 .
> طنب الكبرى            24      19               85       55 .
> أبوموسى               24       20               80       45.

 

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