2015 في الجول – أغرب 15 تصريحا.. من ' تحت السيطرة ' حتى ' بطولات السباحة '

اقتربت 2015 من نهايتها، عام كروي حافل محليا ودوليا على عشب الملاعب وكذلك على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد والمواقع.

وفي إطار حصاده لعام 2015 يرصد FilGoal.com أغرب 15 تصريح هذا العام.

1. "مؤمن تحت السيطرة"

رغم أن هذا التصريح قاله أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق في 31 ديسمبر 2014، إلا أنه يستثنى من قاعدة أن يكون التصريح قيل في 2015.

فالتصريح كان في الساعات الأخيرة من يوم 31 ديسمبر 2014، عن الصراع بين الأهلي والزمالك على ضم مؤمن زكريا الذي كان أساسيا مع الفريق الأبيض تحت قيادة جيمي باتشيكو.

ومنذ أن دخل مؤمن زكريا تحت سيطرة الزمالك استطاع تسجيل 3 أهداف خلال مباراتين في شباك أحمد الشناوي بقميص الأهلي.

2. "الدوري مخلصش لسه.. الزمالك لم يحصل على الدوري حتى الآن"

التصريح كان يوم 1 أغسطس 2015.. بعد 3 أيام من فوز الزمالك بالدوري رسميا.

محمود علام مدير النادي الأهلي كان يرى أن الزمالك قد يفقد 6 نقاط أمام وادي دجلة في الأسبوع الـ38 لأي سبب مع فوز الفريق الأحمر في اللقاء الأخير أمام إنبي.

عموما، لاعبو الأهلي أهدروا آخر فرصهم في الفوز بالدوري بالتعادل مع إنبي 1-1 في الجولة الأخيرة.

3. "العمل كان في شبراخيت ومكتوب فيه المرض لأيمن حفني ورفاقه"

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال إن سبب غياب أيمن حفني عن دربي الدور الثاني للدوري الممتاز كان "عمل" في شبراخيت مكتوب فيه المرض لأيمن حفني ورفاقه.

القصة يمكن تصديقها.. خصوصا مع مستوى "جامايكا" الحضري وشعوذة طارق العشري مع المقاولون العرب.

4. "جاتلي رسالة دلوقتي إن الأهلي اكتسح كل بطولات السباحة"

في ظل فشل فريق الكرة بالأهلي في الظفر بالدوري أو الكأس، ظهر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في لقاء تلفزيوني على قناة CBC ليقول في معرض هجوم الإعلامية لميس الحديدي عليه ولإظهار نجاحه في النادي "جاتلي رسالة دلوقتي إن الأهلي اكتسح كل بطولات السباحة".

الأزمة الأكبر كانت في رد لميس: "هو انت مكنتش عارف؟"

الخطوة القادمة: استوديو تحليلي على قناة النادي لتحليل بطولات الجمباز الإيقاعي.

5. قلت كلمة من ثلاثة حروف تعبر عن فرحتنا وقتها بالهدف المبكر الذي أحرزه عمرو زكي. وهذه الكلمة هي "أ.ه.ا"

كان هذا رد خالد الغندور عندما اتهم بقول لفظ خارج على الهواء.

استعمل الغندور الكلمة التي قلناها جميعا –كتعبير عن الفرحة طبعا- عقب هدف عنتر يحيى في شباك الحضري في مباراة السودان -كتعبير عن فرحته- بهدف عمرو زكي في مباراة استاد القاهرة أمام الجزائر في تصفيات كأس العالم 2010.

6. "مورينيو أكد لي أن جوزيه بيسيرو أفضل من مانويل جوزيه"

محمود طاهر في نفس لقاء CBC.

"لو جوزيه مورينيو قالك ارمي نفسك من السطح هترمي نفسك من السطح؟".. جمهور الأهلي متقمصا دور أم مصرية.

7. "الـ3 بنط راحوا فين يا مهيب؟"

تصريح حسن شحاتة لمهيب عبد الهادي بعد خسارة المقاولون أمام الزمالك في لقاء شهد جدل تحكيمي كبير.

الرد على سؤال المعلم يستوجب العودة لنصيحة فاروق جعفر الخالدة.. "الدوري غير الدولي يا كابتن".

8. "أنا وديت هيثم عرابي السعودية عشان أخلص إيفونا في المغرب"

والجدير بالذكر أنه في نفس المداخلة، قال مرتضى منصور إنه لن يتنازل عن خدمات صالح جمعة.

تلك السطور تمت كتابتها والأهلي فاز منذ ساعات على حرس الحدود بأهداف إيفونا وصالح جمعة.

9. "منتج يا باولو"

هناك أشياء يمكن شرائها في هذا العالم.. لكن رد فعل محمد عباس بعد اللفظ الذي قاله حسام باولو على الهواء لا يقدر بثمن.

10. "لويس سواريز صنايعي مميز بتسجيل الأهداف.. هجام"

أبت 2015 أن تنتهي دون عودة مدوية لملك الكلام كفنيين وأسطى نص الملعب وأول من حدد الخطوط الفارقة بين اللعب في الدوري واللعب الدولي.

فقط لو كان الفيفا يستمع لفاروق جعفر ما كان استبعد صنايعي الأهداف هجام برشلونة من القائمة المرشحة للبالون دور.

11."كنت بسشور شعر عمرو جمال وهو كان بيسشورلي شعري"

باسم مرسي يدمر جميع الادعاءات حول مشاكل لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب.

12."صلاح لاعب عظيم لكن كاريزما صفر"

تصريح تسبب في أزمة ضخمة وعزز فكرة "غيرة" ميدو من صلاح لدى الكثيرين رغم اختلاف قصد مدرب الإسماعيلي السابق.

لكن رد جنرال الإعلام الرياضي مدحت شلبي كان الأقوى.. "صلاح أبو الكاريزما".

13. "الزمالك تحول إلى عشة فراخ، تربي المدربين ثم يهربون فجأة مستغلين نجاحهم مع النادي"

فاروق جعفر وحده يستطيع قول مثل هذه التصريحات.

14."ملعون أبو الدنيا.. صحتك يا أخي"

لم تكن سنة سعيدة لحسن شحاتة على الإطلاق.

وصلة كاملة من مدحت شلبي وطه إسماعيل ورضا عبد العال تطالب حسن شحاتة بالاستقالة من المقاولون العرب.. المشكلة أنها كانت خارج الهواء.

15."فيريرا معندوش فكرة.. ومرتضى لازم يحط تشكيل الزمالك"

هل كان يتوقع جوزفالدو فيريرا بطل الدوري البرتغالي 3 مرات أن كابتن جمال عبد الحميد يقول إنه "معندوش فكرة".

ليس هذا كل شيء.. مرتضى منصور قال عنه أيضا إنه "خمورجي" و"بيسكر بفلوس الزمالك"

تصريحات لا يمكن إغفالها..

"الفريق الذي يسجل أهدافا أكثر يفوز بالمباراة" مايكل أوين

"هذه أفضل نسخة لتشيلسي" مورينيو بعدما سدد فريقه السابق كرة واحدة طوال 90 دقيقة على مرمى توتنام.

"كريستيانو ريناردو بتاع نادي سموحة هاني العجيزي" مراسل قناة الحياة يؤكد أن من حق كل فريق أن يكون له كريستيانو ريناردو الخاص به.

"المباراة كانت من نوعية المباريات التي إذا سجل فريق فيها هدف الفوز يفوز بالمباراة" التفسير الأوضح لأزمة مانشستر يونايتد تحت قيادة فان جال.

"هل تعرف في كرة القدم أكثر مني؟ لا؟ إذا لماذا تواصل الحديث؟" فقط زلاتان إبراهيموفيتش.