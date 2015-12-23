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2015 في الجول - خالد بيومي يختار أفضل لاعب في مصر

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2015 في الجول - خالد بيومي يختار أفضل لاعب في مصر 2015 في الجول - خالد بيومي يختار أفضل لاعب في مصر

مع نهاية عام 2015، من يستحق أن يحمل لقب "أفضل لاعب في " خلال هذا العام، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية عن الأحق بأن يكون على القمة.

يقدم FilGoal.com لكم استفتاء جديدا عن أفضل لاعب في مصر من خلال وجهة نظر نجوم الكرة المصرية، واليوم جاء الدور على المحلل الشهير خالد بيومي.

ولكن قبل أن نعرف إجابة خالد بيومي، تستطيع أن تشارك في اختيار أفضل 11 لاعبا في مصر خلال عام 2015 في لعبة تفاعلية. ( من هنا )

وتحدث بيومي لـFilGoal.com قائلاً: "لا يوجد أي داعي لأي وقت للتفكير.. عمر جابر هو أفضل لاعب في مصر في 2015".

وأوضح "عمر جابر لعب هذا الموسم في أكثر من مركز وأتقن فيهم جميعاً، كان عامل حسم للزمالك في أغلب مبارياته بمستوى شبه ثابت".

وأضاف "صاحب المركز الثاني؟ بالتأكيد باسم مرسي بأهدافه الحاسمة للزمالك في الموسم الماضي".

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