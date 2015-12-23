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مران الأهلي - غياب وليد سليمان وتقسيمة قوية للبدلاء

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مران الأهلي - غياب وليد سليمان وتقسيمة قوية للبدلاء مران الأهلي - غياب وليد سليمان وتقسيمة قوية للبدلاء

منح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في الفوز على حرس الحدود، راحة من مران اليوم الأربعاء.

وتغلب الأهلي أمس الثلاثاء على حرس الحدود 3-0 في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة وادي دجلة يوم السبت.

وحصل اللاعبون الذين شاركوا في الفوز على الحدود على راحة من مران اليوم، واكتفت المجموعة بتدريبات استشفائية فيما غاب وليد سليمان عن المشاركة في المران .

وحرص بيسيرو على تجهيز البدلاء لمباراة دجلة عن طريق تقسيمة قوية، حيث لعب رامي ربيعة إلى جانب سعد سمير ومحمد هاني ومحمد حمدي في الدفاع وأحمد حمدي وصالح جمعة في الوسط إلى جانب محمد حمدي زكي وفي الهجوم جون أنطوي .

وقام بيسيرو بتبديل اللاعبين من فريق لآخر لقياس درجة الانسجام بين اللاعبين .

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