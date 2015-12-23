أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أبوهشيمة ومصطفى بكرى ومدير صندوق تحيا مصر يزورون دار أيتام بقنا

Google+ Print
بالصور.. أبوهشيمة ومصطفى بكرى ومدير صندوق تحيا مصر يزورون دار أيتام بقنا بالصور.. أبوهشيمة ومصطفى بكرى ومدير صندوق تحيا مصر يزورون دار أيتام بقنا
زار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والإعلامى مصطفى بكرى واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والعميد أكرم عبد الرحمن مدير صندوق تحيا ، دار رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقرية المعنا ببندر قنا.

جاء ذلك على هامش افتتاح قرية الشيخ على بنجع حمادى، والتقى أبوهشيمة بالمسئولين بدار رعاية الأيتام، كما التقى الأطفال الأيتام ودار حديث حول الاحتياجات التى تتطلبها الدار لمواصلة نشاطها.

وأكد أبوهشيمة استعداده لتقديم المساندة المطلوبة للدار، موضحا أن المشاركة المجتمعية و التكافل الاجتماعى خاصة فى رعاية الأيتام واجب على الجميع بدون استنثناء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بالصور والفيديو.. "حديد المصريين" تنتهى من تطوير قرية الشيخ على بنجع حمادى..إعمار 50 منزلا وتوزيع 50 رأس ماشية وملابس للأهالى.. وأبو هشيمة يعلن تطوير قرية بشمال سيناء.. ومحافظ قنا يشيد بالمبادرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة