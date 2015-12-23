بالصور.. أبوهشيمة ومصطفى بكرى ومدير صندوق تحيا مصر يزورون دار أيتام بقنا

زار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والإعلامى مصطفى بكرى واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والعميد أكرم عبد الرحمن مدير صندوق تحيا مصر ، دار رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقرية المعنا ببندر قنا.

جاء ذلك على هامش افتتاح قرية الشيخ على بنجع حمادى، والتقى أبوهشيمة بالمسئولين بدار رعاية الأيتام، كما التقى الأطفال الأيتام ودار حديث حول الاحتياجات التى تتطلبها الدار لمواصلة نشاطها.

وأكد أبوهشيمة استعداده لتقديم المساندة المطلوبة للدار، موضحا أن المشاركة المجتمعية و التكافل الاجتماعى خاصة فى رعاية الأيتام واجب على الجميع بدون استنثناء.

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