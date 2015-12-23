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الكيال نائب سمالوط: جلسة صلح عرفية تنهى خلافات عائلتين بالمنيا

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الكيال نائب سمالوط: جلسة صلح عرفية تنهى خلافات عائلتين بالمنيا الكيال نائب سمالوط: جلسة صلح عرفية تنهى خلافات عائلتين بالمنيا
قال الدكتور على الكيال، نائب دائرة سمالوط، إن الجهود الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية استطاعت أن تحتوى خلافات بين عائلتين إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية بقرية الطيبة التابعة للمركز.

وأكد النائب لـ"اليمن السابع"، أنه سيعقد جلسة صلح مساء اليوم، الأربعاء، بين العائلتين حيث أقيم سرادق كبير يضم جميع الأطراف، وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية للتصديق على التصالح.
>وأضاف النائب أنه لا يوجد شيئ يسمى خلافات طائفية، وإنما هى مشاجرة طبيعية بين طرفين قد يكونا مسلمين معا أو مسيحيين معا فى النهاية هما مصريين ويجب التعامل مع المشكلة على أساس أنها خلاف بسبب الجيرة.

وأضاف النائب: "وجدنا إناسا متحابين رغم المشكلة والجميع يسعى للتصالح، ويرغب فيه وأوضح أن الطرفين تقبلا الشروط التى وضعتها لجنة التحكيم، دون إبداء أى امتناع" .

يذكر أن قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط شهدت خلافات بين عائلتين أحدهما مسيحية والأخرى مسلمة بسبب معاكسة فتاة مما دفع قوات الأمن للتواجد داخل القرية لحفظ الأمن وعدم تعدى طرف على الآخر.
>وتدخل كبار العائلات ونواب البرلمان لحل المشكلة وتمكنت لجنة التحكيم من إقرار التصالح حيث يعقد الصلح مساء اليوم بمنزل الدكتور الكيال نائب البرلمان عن الدائرة.

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مصر 365