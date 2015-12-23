لجنة من "المصرية للمطارات" تعاين مطار الجونة لتشغيله تحت قيادتها

قال مصدر من مطار الغردقة الدولى، إن الشركة المصرية للمطارات تعتزم ضم مطار الجونة الدولى لقيادتها وتشغيله بالتنسيق مع مطار الغردقة الدولى.

وأضاف المصدر أن هناك لجنة مشكلة من عدد من رؤساء القطاعات المختلفة بالمصرية للمطارات عاينت اليوم مطار الجونة الخاص بمنتجع الجونة شمال البحر الأحمر، تمهيدًا لتشغيله تحت إشراف الشركة ويكون تابعًا لإدارة مطار الغردقة الدولى.

وأوضح المصدر أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير شامل عن حالة المطار ومدى استعداده لاستقبال أنواع معينة من الطائرات، على أن يتم رفع التقرير للمسئولين بالشركة ووزير الطيران المدنى لاتخاذ القرار النهائى حول ضم المطار وتشغيله تحت إشراف الشركة المصرية للمطارات.