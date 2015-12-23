تعرّفي إلى صيحات ديكور العام الجديد في العدد 1816

نستقبل كل بداية عام بجرعة تفاؤل، طامحين إلى تحقيق إنجازات بالجملة، ما يجعلنا نتطلع إلى كل جديد، ليلبّي خبراء الديكور وصانعوه حماستنا بطرح مجموعات ولمسات جمالية آسرة في معارض الديكور... إلا أن الحيرة تتملكنا وقت الشراء؛ فكيف يمكن أن نحسن انتقاء ما يناسبنا من بين كل ما هو جديد ومنوّع من أشكال وتصاميم؟!

في ما يأتي، بعض ممّا ورد في باب "ديكور" في العدد 1816 من مجلّة "سيدتي" الأسبوعية، من مقترحات تسهّل على القارئات عناء الانتقاء من بحور المنتجات و"الديكورات" في عام 2016:

ضعي في اعتبارك الأمور الآتية كمعايير يمكن أن تقيسي من خلالها درجة فاعلية تصميمك في أسلوب حياتك:

‫1. المساحة والتفاعل الاجتماعي‬‬‬

كم من الوقت نقضيه معاً كل يوم في المنزل، أو في غرفة محددة، من دون استخدام الهواتف أو الألواح الذكية؟

إن فاعلية التصميم يجب أن تعكس أسلوب حياتك اليومي، لذا يجدر بمساحتك أن تخدم نشاطاتك الاجتماعية، من لقاء الأصدقاء، أو العمل من المنزل، أو مشاهدة التلفاز... في هذا الإطار، يجدر بك أن تضعي جانباً لبعض الوقت أسلوبك سواء أكان رسمياً أو بسيطاً، لتركزي على المفهوم العام للمساحة، والغاية منها، وحسن توزيع الوظائف فيها، من خلال حساب عدد المقاعد في الأرائك التي ستشترينها، وما إن كنت تحتاجين لمقاعد جانبية إضافية، وكيفية توزيع مفردات الجلسة قريباً من الشرفة أو من أي مصدر للتهوية إن كنت من المدخنين، أو محبي تقدمة الطعام في الجلسات. وهل لديك طاولات جانبية أو مكتب صغير للعمل عليه إن أردت، ونحو ذلك؟..

‫2. الأولوية لراحتك‬‬‬

تأنّي في اختياراتك للأثاث والإضاءة، وضعي الراحة نصب عينيك، وتخلّي عن التكلّف، فعناصر مفهوم الأناقة أصبحت متوفرة في أسواقنا أكثر من أي وقت مضى. واعرفي أن أساليب الراحة لا تقتصر على جودة الأثاث و"الديكورات"، بل تشمل راحة العينين عند النظر إليها كذلك، سواء أكانت جريئة بألوانها، أو حتى هادئة بصورة مبالغ فيها!

‫‬‬أفكار لديكور 2016

من جهة ثانية، يستنبط خبراء موضة الديكور في كل عام اتجاهات تتناسب والأذواق المختلفة.

في ما يأتي، مجموعة من الأفكار مستوحاة من صيحات الديكور لعام 2016:

‫الخلفيات المحايدة والألوان الجريئة ‬‬‬

إذا كنت حيوية الطابع، وكثيرة النشاطات، ومحبة للتغيير في المكان، فقد تناسبك خلفيات الألوان المحايدة، إذ لا تنفك الأخيرة تفرض حضورها بصحبة أساليب الديكور المختلفة. من ثم انتقلي إلى المرحلة الثانية في تصميمك عند وضع الألوان، فاختاري الدرجات الجريئة المشبعة في الإضاءة الجانبية أو كراسي غرفة الطعام، أو اكتفي بلوحة ملونة وإكسسوارات مستقاة من درجاتها.

تابعي المزيد في العدد 1816 من "سيدتي".‬‬

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