«النمنم» نائبا عن رئيس الوزراء في احتفالات بورسعيد بـ«عيد النصر»

بورسعيد: جمال نوفل

احتفلت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بعيد النصر الـ59 أمام ديوان عام المحافظة المواجه لميدان الشهداء.

وشارك في الحفل عناصر رمزية من القوات المسلحة و الشرطة، حيث أعطي اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد إشارة البدء لللاحتفال.

حضر الاحتفالية، وزير الثقافة حلمي النمنم، نائبا عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وقيادات من الجيش الثاني الميداني والشرطة ومديرية أمن بورسعيد، واشتمل الحفل على عروض لطلاب المدارس ومديريات المحافظة وشركات البترول والرباط والأنوار، وقناة السويس ومطافي بورسعيد .

وقدم أطفال المدارس وشباب بورسعيد عروض فنية، وشاركت فيه ثلاث فرق للفنون الشعبية بمحافظات الاسكندرية و البحيرة وبني سويف، وقدموا لوحة جميلة تنم عن البيئة التي تنتمي إليها كل محافظة.