قوات الاحتلال الإسرائيلى تتلف مزارع غزة الحدودية بمبيدات سامة

أعلنت وزارة الزراعة فى قطاع غزة بفلسطين أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أقدم على إتلاف مساحات زراعية فلسطينية شاسعة قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، عبر رشها بمبيدات حشرية سامة.

وقال مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة بغزة المهندس وائل ثابت- فى تصريح الأربعاء، أن جيش الاحتلال بدأ قبل يومين برش المبيدات الزراعية السامة فى منطقة القرارة شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة) ومنطقة وادى السلقا شرق محافظة الوسطى (وسط القطاع)؛ ما أدى إلى حرق آلاف الدونمات (الدونم يساوى ألف متر).

وأشار ثابت إلى أن هذه الدونمات مزروعة وعامرة بالمحاصيل الورقية والقمح، وأن الوزارة نبهت الاحتلال لذلك عبر الارتباط الفلسطينى والصليب الأحمر الدولى.

وأضاف "إن الاحتلال استمر فى رش هذه المبيدات بحجة أن هذه المحاصيل تحجب الرؤية عنه"، لافتا إلى أن هذا ادعاء كاذب، حيث أن هذه المناطق مزروعة بالمحاصيل الورقية والقمح فقط وليس بالأشجار التى تحجب الرؤية.

وحذر ثابت من خطورة رش المبيدات على مستقبل الزراعة فى قطاع غزة، لأن الأراضى فى المناطق الشرقية هى الأراضى الخصبة والصالحة للزراعة.

وتتعمد طائرات شراعية إسرائيلية من وقت لآخر الخروج من الشريط الحدودى والتحليق على علو منخفض من سطح الأرض، والوصول لسماء المناطق الزراعية الحدودية فى قطاع غزة والشروع برش المحاصيل الزراعية بمبيدات سامة الأمر الذى يتسبب بإتلافها.

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