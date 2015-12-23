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النقل: ربط مكافآت العاملين بزيادة الإيرادات وتطوير الخدمة

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النقل: ربط مكافآت العاملين بزيادة الإيرادات وتطوير الخدمة النقل: ربط مكافآت العاملين بزيادة الإيرادات وتطوير الخدمة

وزير النقل

قرر الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل ربط المكافأت للعاملين بالوزارة وقطاعاتها بزيادة الإيرادات والإنتاج وتطوير الخدمة.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن رؤية الجيوشي هي ربط الحوافز والمكافآت والمنح بالعمل والإنتاج وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات على القيادات قبل صغار الموظفين .

وأضاف “إبراهيم” أنه لا يستوي من يعمل وينتج مع من لا يعمل أو يثير المشاكل والبلبة، مشيرًا إلى أن وزير النقل لم يمنح قيادات السكة الحديد حوافزهم منذ توليه المسئولية قبل ثلاثة اشهر وربطها بتحسن الأداء وتطويرالمرفق بالشكل الذي يرضى عنه المواطن.

مؤكدًا أن الجيوشي، يسعى إلى تحسين أحوال العاملين بكل قطاعات الوزارة ولكن من خلال زيادة الإيرادات وإنتاج حقيقي ..وقال انه ليس من المعقول ان تكون ديون وخسائر المرفق بالمليارات وان يكون هناك حوافز ومكافأت التي يجب أن تكون مقابل الانجاز والنجاح وليس الخسارة والفشل طوال العقود الماضية .

وأوضح المتحدث أن الوزير قرر صرف مكافاة اجادة للعاملين في نهاية ديسمبر بعد مراجعة حجم الزيادة في الايرادات وهذا حق يستحقه جميع المجتهدين في وزارة النقل.

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