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متابعة.. ستيف هارفي قامر وسكِر قبل حفل ملكة جمال الكون

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الأربعاء 23-12-2015 05:02

مرّت بضعة أيام على زلة لسان مضيف مسابقة ملكة جمال الكون عام 2015 ستيف هارفي الكبيرة، التي كلّفته العودة الى المسرح والإعتذار قبل أن يعلن إسم ملكة جمال الفلبين، الفائزة الحقيقية في المسابقة، وليس ملكة جمال كولومبيا.

حكي كثيراً عن أن الخطأ كان مقصوداً وأن اللغط الذي جرى حوله كان حيلة دعائية خدمت المسابقة، التي فقدت رونقها في السنوات الأخيرة، إضافة الى ان روّاد تويتر أشاروا الى احتمال غرض لفت النظر وتعزيز إسم المضيف هارفي وسط نزاعاته العائلية الخاصة وأيضاً مهنته التي تراجعت أخيراً.

اليوم، هناك مستجدات جديدة تشير بالإصبع الى سلوك هارفي بالذات والتي سببت هذه اللخبطة، نشرها موقع TMZ، حيث قال أن هارفي قضى ليل الجمعة 18 ديسمبر / كانون الأول على طاولة الروليت في Caesars Palace في لاس فيغاس و شرب بعض كؤوس الكحول، إضافة الى أن مصادر كشفت أن الممثل الكوميدي عاد الى المقامرة بعد ساعات من انتهاء الحفل المذكور، لكنها لم تشير في حال خسر أو ربح فيها، لكن الخبر اليقين أنه غاب عن بروفات الحفل بسبب إنشغاله بملذاته.

 

بالفيديو.. خطأ صادم يتوج كولومبية في مسابقة ملكة جمال الكون لدقائق!

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سيدتي

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