من هي المغنية التي ترغب Adele بالغناء معها وتحبّها بعد إبنها؟

نفت المغنية Adele الشائعات الأخيرة التي تناقلها الإعلام عن مشروع تعاون بينها وبين المغنية الأمريكية Beyonce، لكنها عادت وأكّدت أنها منفتحة على التعاون مع هذه المغنية بالذات في المستقبل.

وكان من المتوقع أن نشهد ديو بين المغنيتين العالميتين في ألبوم Adele الأخير 25، لكن الأخيرة نفت الشائعة ثم عادت وكشفت أن Beyonce هي المغنية الأقرب إليها من بين الفنانين لمشاركتها الغناء. ليس هذا فحسب، بل صرّحت صاحبة أغنية Hello الشهيرة تصريحاً جريئاً مفاده أن كل من يعرفها عن قرب يعلم أن Beyonce تُعدّ ثاني اهتماماتها بعد إبنها Angelo ، إبنها الوحيد الذي قالت عن أمومتها له في وقت سابق أنها مملة وجعلتها غير سعيدة.



أما في مقابلة مع مجلة TIME ، فكشفت Adele أيضا أن المغنية Taylor swift كانت مصدر إلهامها في ألبومها الأخير ، وأضافت: " أنا أحبها.. تايلور قوية جداً"..

إذاً لا تتوانى Adele عن الكشف عن حقائق مشاعرها تجاه الفنانات الأخريات ولو في مجال مهنتها، وهذا من النادر أن نشهده بين الفنانين والفنانات، إلا أن المغنية الشقراء تُعدّ من الفنانات الجريئات في تصريحاتها على كل الأصعدة الفنية وغير الفنية، فماذا ستكشف Adele في المستقبل من مفاجآت أيضاً؟



نذكر أن ألبوم Adele الجديد '25' هو الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة منذ تاريخ صدوره في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد تجاوزت مبيعات ألبوم Taylor Swift '1989' ، ناهيك عن أن المغنية البريطانية تعد أول نجمة وقع عليها الإختيار أخيراً لتقديم عرضاً خاصاً خلال حفل توزيع جوائز BRIT Awards فبراير/ شباط 2016.

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