أمل حجازي تكشف لعادل كرم عن سر خجلها من زوجها وتتحدث عن علاقتها بملحم زين

حلّت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ضيفة على البرنامج التلفزيوني "هيدا حكي" من تقديم الفنان عادل كرم، الذي يعرض على قناة MTV اللبنانية.

كشفت أمل في اللقاء عن كواليس في حياتها الشخصية والفنية كما كشفت عن جديدها الفني.

بدأ عادل الحلقة بسؤال إطمئنان عن صحّة أمل حجازي التي عانت من ظروف صحّية أخيراً، فشكرت أمل الله على مرور هذه الوعكة الكبيرة على خير..

عاد عادل ونادى أمل بإسم إم كريم، فوافقت على الإسم وأضافت إسم لارين إبنتها.

عادل سأل أمل في حال كانت ما تزال تخجل من تناول الطعام أمام زوجها. فردّت ضاحكة أن هذا الأمر كان خلال فترة حملها الأول، حيث كانت تأكل بشراهة بينما يكون زوجها غائباً عن المنزل. وأضافت أن وزنها زاد 30 كيلوغراماً في حملها الأول وقد تعبت بعد الإنجاب في عملية خسارة الوزن.

طلاق أمل حجازي من زوجها، أمر كانت قد توقعته ليلى عبد اللطيف، فطلب عادل من أمل في الحلقة تأكيده أو نفيه، فضحكت أمل وقالت إنها تقول لزوجها في كل مرة يتشاجران فيها إنها لا تريد أن تشمت بهما عبد اللطيف.

أمل اعترفت أنها ترتدي كل قطعة مجوهرات في متجر زوجها وهي من الفنانات القليلات اللواتي يظهرن صور أولادهن إلى الإعلام، ووصفت الأمر بأنه قرار شخصي.

في سياق الحلقة غنت أمل حجازي أغنية Petit Papa Noel بطلب من ولديها قبل مجيئها الى الحلقة، كما غنّت أغنيتها الشهيرة، زمان..

أما ما يجمع أمل حجازي بالفنان اللبناني ملحم زين، فردّت أمل أن صداقة متينة تجمع بينهما وبين زوجته، وأن ملحم يشبهها في شخصيته ووصفته بالمهضوم.

عن مشاريعها الفنية، فأمل في إطار تصوير كليب أغنية "الليلة" مع المخرج اللبناني سعيد الماروق..

في ختام الحلقة جمعت أمل حجازي عيديّ الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي الشريف، اللذان يلاقيان معاً هذا العام، بإنشادها ولد المسيح هللويا وطلع البدر علينا.