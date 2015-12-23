ناصر القصبي عضو في لجنة مهرجان أفلام السعودية

مع بداية انطلاق اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورته الثالثة، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، أعلنت اللجنة عن أسماء اللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي ضمت كلاً من: الفنان ناصر القصبي، والأديب الدكتور سعد البازعي، والكاتب والناقد السينمائي الدكتور فهد اليحيا، ورئيس قسم الميديا بأرامكو المخرج عبدالله آل عياف.

وتستقبل اللجنة المشاركات التي ستتنافس على مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشمل الأفلام المتحركة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو، ومسابقة مدينة سعودية الوثائقية، عبر موقعها الإلكتروني المخصص للمهرجان(www.saudifilmfestival.org).

ويسعى المهرجان كأحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية ليكون محركاً لصناعة الأفلام، ومعززاً للحراك الثقافي في المملكة، إضافة إلى توفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، وتوفير بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

وتم تسجيل 22 فيلماً و17 سيناريو في موقع المهرجان حتى مساء أمس الأول، وفرصة التسجيل مستمرة حتى 27 يناير المقبل.