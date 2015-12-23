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أرقام في الجول – فاعلية إيفونا أمام الحرس = 4 أضعاف عمرو جمال أمام سموحة

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أرقام في الجول – فاعلية إيفونا أمام الحرس = 4 أضعاف عمرو جمال أمام سموحة أرقام في الجول – فاعلية إيفونا أمام الحرس = 4 أضعاف عمرو جمال أمام سموحة

سجل الجابوني ماليك إيفونا هدفين للأهلي ساهم بهما في انتصار المارد الأحمر بثلاثية على حرس الحدود في الدوري المصري.

مشاركة إيفونا كأساسي جاءت بعد فشل الأهلي في هز شباك سموحة الجولة الماضية وهي المباراة التي شارك بها الجابوني كاحتياطي وبدأها عمرو جمال أساسيا.

فما الفارق بين اللاعبين في المباراتين.. يستعرض FilGoal.com أرقام كلا من اللاعبين خلال المباراتين.

الفاعلية

عمرو جمال كان بلا فاعلية حقيقية أمام سموحة على الرغم من إنه كان المهاجم الوحيد الذي اعتمد عليه الأهلي للتسجيل قبل دخول إيفونا ثم عماد متعب كبديلين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

عمرو جمال كانت له فرصة واحدة فقط أمام سموحة لم تهدد مرمى الفريق السكندري في المقابل إيفونا كان له 4 فرص منهم 3 في المرمى، سجل هدفين والثالثة منعها القائم.

عمرو جمال مرر أمام سموحة 16 تمريرة جميعها قصيرة بنسبة نجاح 75%، إيفونا مرر 15 تمريرة منهم 3 كرات عرضية بنسبة نجاح، 80% بشكل عام و91.67% للتمريرات القصيرة.

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