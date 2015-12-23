الأهلي: تحديد ملعب القمة حق أصيل لنا

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تحديد ملعب مباراة القمة أمام الزمالك حق أصيل لناديه صاحب المباراة .

ويقول الجدول المنشور على موقع اتحاد الكرة إن مباراة دربي الدور الأول ضمن الجولة الـ17 للبطولة ستقام يوم 9 فبراير بملعب بتروسبورت.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي يرفض اللعب في بتروسبورت ويتمسك باللعب في ستاد القاهرة او ملعب الدفاع الجوي .

وأقيمت مباراتي دربي دوري الموسم الماضي على ملعبي الدفاع الجوي وبرج العرب على الترتيب.

فيما أقيم دربي نهائي الكأس على ملعب بتروسبورت قبل أن يقام لقاء السوبر على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.