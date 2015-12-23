"مياه الشرب" بسوهاج تنظم ندوة "علشان ولادنا نحافظ على مياه بلدنا"

قال المهندس ناجح ابراهيم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن ادارة التوعيه والاعلامبالشركة نظمت ندوه بعنوان "علشان ولادنا نحافظ على مياه بلدنا" فى الوحده المحليه لمركز ومدينه طما بحضور عدد من أئمة المساجد ومفتشى الوعظ والارشاد والقساوسه وعلى محمد رفاعى رئيس مركز ومدينة طما والمهندس محمد سيد عبالحافظ رئيس فرع مياه طما والدكتور عبد الفتاح احمد محمد مدير معمل مياه طما .

تناولت الندوه العديد من الموضوعات منها مخاطر استعمال الطلمبات الحبشيه والقيسونات ومخاطر سد النهضه وضرورة ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلميه الحديثه والمحافظه على مياه النيل من التلوث .

وأضاف المهندس ناجح ابراهيم أن اجمالى المستفيدين من الصرف الصحى بلغ 21% من اجمالى سكان سوهاج موضحا أن المياه تباع للمواطن بسعر23 قرش للعشر متر مكعب الاولى بينما تكلفته الفعليه 150 قرشا .

>وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى أن كمية المياه المنتجه تبلغ حوالى700 الف متر مكعب يومي مؤكدا مخاطر استعمال الفلاتر وما تسببه من هشاشه العظام عند الاطفال.

كما أكد رئيس الشركة أن جميع العينات الحقليه لمياه الشرب مطابقه للمواصفات مطالبا رجال الدين الاسلامى والمسيحى بنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك من خلال الخطب والعظات وتعريف المواطن بالجهد المبذول من الشركه لتوصيل كوب ماء نظيف وصرف صحى أمن له.