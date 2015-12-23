النائب عمر الغنيمى يتفقد "الرابعة الناصرية" بالإسكندرية لحل مشاكل المواطنين

تفقد النائب عمر جمال الغنيمى، عن دائرة الرمل بالإسكندرية، اليوم، منطقة الرابعة الناصرية التابعة للدائرة لمتابعة مشاكل المواطنين والاستماع إليها لرفعها للجهات التنفيذية.

وقام نائب الرمل بجولة فى الأحياء الشعبية بمنطقة الرابعة الناصرية والأحياء المجاورة لرصد مشاكل المواطنين وأزمة الصرف الصحى وتراكم مياه الأمطار بالشوارع والطرق ما يعيق حركة سير المواطنين.

يذكر أن الغنيمى هو أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية وحصل على أعلى الأصوات بالانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عن دائرة الرمل.