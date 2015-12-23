أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النائب عمر الغنيمى يتفقد "الرابعة الناصرية" بالإسكندرية لحل مشاكل المواطنين

Google+ Print
النائب عمر الغنيمى يتفقد "الرابعة الناصرية" بالإسكندرية لحل مشاكل المواطنين النائب عمر الغنيمى يتفقد "الرابعة الناصرية" بالإسكندرية لحل مشاكل المواطنين
تفقد النائب عمر جمال الغنيمى، عن دائرة الرمل بالإسكندرية، اليوم، منطقة الرابعة الناصرية التابعة للدائرة لمتابعة مشاكل المواطنين والاستماع إليها لرفعها للجهات التنفيذية.

وقام نائب الرمل بجولة فى الأحياء الشعبية بمنطقة الرابعة الناصرية والأحياء المجاورة لرصد مشاكل المواطنين وأزمة الصرف الصحى وتراكم مياه الأمطار بالشوارع والطرق ما يعيق حركة سير المواطنين.

يذكر أن الغنيمى هو أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية وحصل على أعلى الأصوات بالانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب عن دائرة الرمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365