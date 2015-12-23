وزير الثقافة: بورسعيد بوابة الأمل والكرامة والكبرياء لكل شعوب المنطقة

أكد حلمى نمنم وزير الثقافة، أننا نحتفل اليوم بأكثر من ذكرى غالية، ألا وهى المولد النبوى الشريف وعيد بورسعيد القومى، المتمثل فى عيد النصر على قوى البغى والعدوان، وأيضًا ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام.

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد بورسعيد القومى الذى حضره قيادات الجيش الثانى الميدانى والقوات البحرية، واللواء مجدى نصر الدين محافظ بوسعيد، واللواء محمود الديب مدير الأمن، ونواب بورسعيد، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية.

ولفت وزير الثقافة إلى أن الثالث والعشرين من ديسمبر، يوم عظيم فى تاريخ مصر والإنسانية، وليس لبورسعيد وحدها لأن هذا اليوم يعنى أن المدينة الباسلة استطاعت بكل ما تملك من شباب ونساء ورجال وشيوخ أن يهزموا الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإسرائيل.

وأشار "حلمى نمنم" إلى أن بورسعيد هى بوابة الأمل والكرامة والكبرياء لكل شعوب المنطقة، ولابد أن تعرف الأجيال القادمة صمود بورسعيد لأننا حين نتحدث عنها نتحدث عن تاريخ مصر الحديث، ومن ثم علينا أن نبدأ من هنا من أرض الصمود والتضحية، ومن هنا نبدأ محور تنمية قناة السويس، وتحيا مصر وجيشها وشبابها مسلمين ومسيحيين.



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