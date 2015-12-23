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السبسى: التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب جاء في وقته

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السبسى: التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب جاء في وقته السبسى: التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب جاء في وقته

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

وصف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بأنه “مبادرة موفقة جاءت في وقت احتاج فيه العرب والمسلمون مقاومة خطر الإرهاب والتطرف ومحاربته”.

وثمن حرص المملكة العربية على توحيد العرب وتآلفهم وتضامنهم وتآزرهم، وسعي الجميع للوقوف صفًا واحدًا في وجه كل التحديات مهما كانت.

جاء ذلك خلال لقاء له في مقر إقامته بقصر الملك سعود اليوم الأربعاء، مع وسائل الإعلام بحضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

وقال الرئيس السبسي: “إن المبادرة هي مبادرة سياسية موفقة لأنها تستشرف وتؤكد للمشككين الذين يتهموننا بتشجيع هذه العمليات الإرهابية بأننا نقوم بدورنا ومصيرنا في مقاومة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.

وأضاف أن تونس لا يمكن أن تكون غائبة لأنها في مقدمة من عانت من الإرهاب والتطرف، حيث استهدفنا في بعدنا الثقافي والحضاري والسياحي، وكذلك المملكة أيضًا عانت من الإرهاب والتطرف.

وأعرب السبسي عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنها ستفتح آفاقًا للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأكد أن هذا التعاون ينبئ بمستقبل واعد على صعيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربًا عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حرصه بتعزيز التعاون مع بلاده.

وأشار إلى أن المملكة دائمًا تسير في خطى ثابتة نحو المستقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

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