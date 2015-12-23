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الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مخزن أقمشة بشارع الأزهر

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الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مخزن أقمشة بشارع الأزهر الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مخزن أقمشة بشارع الأزهر
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إضافية لمحاولة للسيطرة على حريق شب فى مخزن أقمشة أسفل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الأزهر بالقاهرة.

وحاول رجال الإطفاء محاصرة النيران لمنع وصولها إلى باقى أجزاء العقار لتواجد العديد من المخازن بداخله تمهيدا للسيطرة على النيران المشتعلة.

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا باندلاع حريق فى مخزن بعقار سكنى بشارع الأزهر، وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى المنطقة لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى إلى مكان الحريق لمنع وقوع أى مصابين.


>- الحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمخزن بشارع الأزهر
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