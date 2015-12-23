القبض على مسجل خطر بحوزته 196 ألف قرص مخدر بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 196 ألف قرص وأمبول مخدر ضبطت فى منزله، بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر الفيوم بورود معلومات عن اتجار مسجل خطر برقم 1665 / ب مخدرات، وسبق اتهامه فى 10 قضايا مخدرات "اتجار فى الأقراص والأمبولات المخدرة"، ويدعى "ع.أ"، 53 سنة.

تشكلت قوة من مباحث القسم، وداهمت منزله بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الفيوم، حيث ضبطت لديه 196 ألف قرص وأمبول مخدر، بغرض الاتجار فيها، وحرر محضر بالواقعة رقم 80 أحوال قسم شرطة الفيوم لسنة 2015، وأحيل المتهم إلى نيابة بندر الفيوم للتحقيق.



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