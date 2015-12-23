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السيطرة على حريق بمخزن أقمشة فى شارع الأزهر بدون إصابات

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السيطرة على حريق بمخزن أقمشة فى شارع الأزهر بدون إصابات السيطرة على حريق بمخزن أقمشة فى شارع الأزهر بدون إصابات
تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب بمخزن أقمشة على مساحة 300 متر بعقار مكون من 4 طوابق فى شارع الأزهر.

كان اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا باندلاع حريق فى مخزن بعقار سكنى بشارع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى فى المنطقة لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.


>- الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مخزن أقمشة بشارع الأزهر
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