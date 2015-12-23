حبس سودانية 15 يوماَ حاولت تهريب "حشيش" داخل "قباقيب" بمطار القاهرة

قرر المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس "أمينة.س"، سودانية الجنسية، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بمحاولة تهريب 2 كيلو ونصف حشيش، خارج البلاد .

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة "أمينة.س"، سودانية الجنسية، تمكنت من دخول الأراضى المصرية، وحصلت على كمية من جوهر الحشيش المخدر بلغت 2 كيلو ونصف من تجار الحشيش، حيث قامت بتخزينها حتى موعد مغادرتها للبلاد .

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة حاولت تهريب المخدرات بطريقة آمنة، حيث اقترح عليها أحد أصدقائها بالنزول الى شارع المعز لدين الله الفاطمى بمنطقة الجمالية، لشراء عدد من القباقيب، وبالفعل نزلت المتهمة بالنزول للمنطقة سالفة الذكر، واشترت عددا من القباقيب .

وأشارت التحقيقات، إبى أن صديقها قام بتفريغ وتجويف القباقيب من خلال عمل ثقوب بداخلها لإخفاء جوهر الحشيش، وقطعا الحشيش على أصابع وقطع صغيرة ووضعاها داخل القباقيب بطريقة سرية .

وكانت الخدمات الأمنية بمطار القاهرة اشتبهت فى إحدى الراكبات أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخرطوم عبر الطائرة التابعة لشركة الخطوط السودانية، وتم اتخاذ قرار بتفتيش الراكبة وحقائبها، حيث عثر بحوزتها على 2 كيلو ونصف حشيش وكمية أخرى من المواد المخدرة، وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة.