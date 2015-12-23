ضبط سائق وعاطل ببندقية خرطوش وطبنجة فى مركز قطور بالغربية

ضبط رجال مباحث مركز شرطة قطور بالغربية سائق وعاطل بحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة معدلة وحرروا لهما المحضرين اللازمين وأحالوهما إلى النيابة .

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث بتمكن الرائد أيمن الشاذلى رئيس مباحث قطور من ضبط "باسم.م.ف" - 24 سنة عاطل مقيم بقرية العتوه البحرية - بحوزته بندقية خرطوش وفارغ طلقة وتحرر له المحضر رقم 28742 جنايات قطور لسنة 2015، وكذلك ضبط "حماده .ص .م" – 21 سنة سائق ومقيم بقرية شبرا بلولة - بحوزته طبنجة معدله وتحرر له المحضر رقم 9916 إدارى قطور لسنة 2015.