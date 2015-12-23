أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سائق وعاطل ببندقية خرطوش وطبنجة فى مركز قطور بالغربية

Google+ Print
ضبط سائق وعاطل ببندقية خرطوش وطبنجة فى مركز قطور بالغربية ضبط سائق وعاطل ببندقية خرطوش وطبنجة فى مركز قطور بالغربية
ضبط رجال مباحث مركز شرطة قطور بالغربية سائق وعاطل بحوزتهما بندقية خرطوش وطبنجة معدلة وحرروا لهما المحضرين اللازمين وأحالوهما إلى النيابة .

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث بتمكن الرائد أيمن الشاذلى رئيس مباحث قطور من ضبط "باسم.م.ف" - 24 سنة عاطل مقيم بقرية العتوه البحرية - بحوزته بندقية خرطوش وفارغ طلقة وتحرر له المحضر رقم 28742 جنايات قطور لسنة 2015، وكذلك ضبط "حماده .ص .م" – 21 سنة سائق ومقيم بقرية شبرا بلولة - بحوزته طبنجة معدله وتحرر له المحضر رقم 9916 إدارى قطور لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365