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تعرف على أسباب الصداع المتعلقة بأمراض المخ

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تعرف على أسباب الصداع المتعلقة بأمراض المخ تعرف على أسباب الصداع المتعلقة بأمراض المخ
الصداع إحدى المشاكل الصحية التى يشتكى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها الإصابة ببعض الأمراض التى تتعلق بوجود مشاكل صحية بالمخ، وغيرها من الأمراض الأخرى المسببة للصداع.

أنواع الصداع


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الصداع هو المعاناة من آلام شديدة بالرأس يختلف موضعها حسب المشكلة الصحية المسببة لحدوث هذا العرض، فعلى سبيل المثال هناك نوع من أنواع الصداع يصيب الشخص بناحية واحدة من الرأس، ويسمى الصداع النصفى، وهناك صداع مقدمة الرأس وينتج عن أمراض العيون.

علاقة الصداع بأمراض المخ


>استكمل د. عياد قائلا: هناك بعض المشاكل الصحية التى تصيب المخ وتتسبب فى تكرار حدوث الصداع كمؤشر للإصابة بها، وأهمها :
>1) التهاب أنسجة المخ.
>2) الأشخاص الذين يعانون من زيادة كهرباء المخ.
>3) المرضى المصابون بالصرع.

وأضاف قائلا: "تساهم إصابة الشخص بأحد أنواع أورام المخ سواء الحميدة أو الخبيثة فى حدوث الصداع بصورة مبالغ فيها، مع وجود بعض الأعراض الأخرى المصاحبة للأصابة بأورام المخ"، لذلك ينصح د. عياد بضرورة الذهاب للطبيب المختص فى حالة تكرار التعرض لنوبات الصداع بصورة متكررة، للاطمئنان من عدم وجود مشاكل صحية بالمخ سببها الصداع.

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