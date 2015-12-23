محافظ الأقصر يقود جولة تفقدية بـ"إسنا" للوقوف على المشروعات والأعمال بها

قام محمد بدر، محافظة الأقصر، ظهر اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمختلف أرجاء مركز إسنا جنوبى المحافظة، وذلك للوقوف على الأوضاع داخلها عقب غلق هويس إسنا والقناطر الخاصة بها، وتحويل المسار المرورى لأعمال الصيانة والتصليحات الداخلية.

كما تفقد محافظ الأقصر مبنى الهويس وأعمال الصيانة الداخلية به، كما استمع لعدد كبير من المواطنين ومشكلاتهم للمساعدة فى حلها فوراً، وتفقد الترع والمصارف والكبارى بالمدينة لحل أزمات المواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم.

ومن جانبه صرح محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" قائلاً: "مدينة إسنا أكبر مركز بالمحافظة، وتوجد بها أكبر كتلة سكانية بالأقصر، وقد عانت كثيراً فى العهود السابقة ولابد أن يعود إليها حقها فى الاهتمام بالمشروعات والخدمات الداخلية بها".