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توقيع بروتوكول لتنفيذ المرحلة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية فى المنوفية

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توقيع بروتوكول لتنفيذ المرحلة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية فى المنوفية توقيع بروتوكول لتنفيذ المرحلة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية فى المنوفية
اجتمع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، باللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية بمقر الهيئة بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة واللواء بليغ إدريس رئيس منطقة قويسنا الصناعية وعدد من القيادات المعنية بالمحافظة، لتوقيع بروتوكول يعد الأول من نوعه، حيث أنابت بمقتضاه محافظة المنوفية هيئة التنمية الصناعية لترفيق وتخطيط وتخصيص المرحلة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية، ومساحتها 113 فدانا، ويشمل ذلك كافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وطرق وصرف صحى وصرف صناعى.

يذكر أن المرحلة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية متوقفة منذ سنوات لعدم وجود اعتمادات مالية بالمحافظة لترفيقها، فتم اللجوء لهذا الحل الابتكارى لدفع عجلة التنمية بالقطاع الصناعى، حيث اعتبرت هيئة التنمية الصناعية أن هذه الخطوة نموذجا جديدا لكسر الروتين الحكومى المعتاد فى طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين، حيث إن المتبع أن تقوم المحافظات بإتمام عمليات الترفيق ثم طرح الأراضي وهو ما يستغرق كثيرا من الوقت لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية بالمحافظات.

كان الدكتور هشام عبد الباسط قد طرح الفكرة على المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أثناء لقائهما الشهر الماضى، حيث أبدى إعجابه الشديد بالفكرة الأمر الذى يسهم فى تشييد البناء التنموى والصناعى بمحافظة المنوفية ويعد نموذجا يحتذى به فى باقى محافظات الجمهورية.

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