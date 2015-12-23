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ضبط طن ونصف سولار وبنزين قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالغردقة

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ضبط طن ونصف سولار وبنزين قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالغردقة ضبط طن ونصف سولار وبنزين قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالغردقة
تمكنت مباحث بالبحر الأحمر، اليوم، الأربعاء، من ضبط سيارة محملة بكمية من السولار والبنزين المدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من المقدم شريف عبدالمجيد، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط سيارة نقل قيادة "غريب. ع" سائق مقيم قنا ومحمل عليها 800 لتر سولار، و 700 لتر بنزين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتجميعها من مدينة الغردقة لبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14584 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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