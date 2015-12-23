لجنة البيئة بالسويس توافق على مشروع خط غاز للعاصمة الإدارية الجديدة

عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس ظهر اليوم اجتماعها برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع خط غاز محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بإجمالى طول 65 كيلومترا وقطر 32 بوصة، والتى تقوم به الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).

ويبدأ خط الغاز من نقطة تقاطع طريق وادى حجول مع طريق القاهرة العين السخنة الجديد ثم يمر الخط باتجاه الغرب موازياً لطريق السخنة الجديدة بمسافة حوالى 65 كيلومترا حتى غرفة الاستقبال داخل محطة كهرباء العاصمة الجديدة.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المشروع يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية حيث يعد إضافة هامة ورئيسية للشبكة القومية للغازات الطبيعية كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء تنفيذ المشروع أو فى المشروعات التى سوف تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعى مستقبلاً، بالإضافة إلى الهدف الرئيسى والمباشر من المشروع وهو إمداد مشروع محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بالغاز الطبيعى.

وفى نهاية الجلسة وافقت اللجنة العليا للبيئة بالمحافظة برئاسة اللواء العربى السروى على المشروع مع التأكيد على استيفاء جميع الموافقات الخاصة به من الهيئة الهندسية للطرق والكبارى.

حضر لجنة الاستماع التى عقدت بمركز "السويس ألمانيا للحام" نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود رفعت رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، وغريب جودة رئيس حى عتاقة، واللواء محمود ياسين مساعد رئيس شركة جاسكو، والدكتورة ماجدة أمين مدير عام حماية البيئة بشركة جاسكو، والأستاذ محمد المصرى عضو مجلس النواب بالسويس، وممثلى جهاز شئون البيئة وممثلى المجتمع المدنى والإعلاميين وأعضاء اللجنة.

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