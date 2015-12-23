المواطنون يقبلون على حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية فى الإسكندرية

يقبل المواطنون على شراء حلوى المولد من الأسواق مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ويقبل الأطفال على شراء العرائس المصنوعة من الحلوى كنوع من البهجة وعادات الاحتفال بالأعياد الدينية كل عام، ورصد "اليوم السابع" حركة بيع وشراء حلوى المولد النبوى فى الأسواق.

وقال أيمن يوسف، بائع حلوى بسوق المنشية، إن حركة البيع والشراء ضعيفة فى الوقت الحالى بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر الخامات المستخدمة فى التصنيع وإجبار التاجر على رفع السعر لكى يكفى حاجاته من مصاريف النقل من التاجر الأصلى أو المصنع.

وأضاف أن غلاء الأسعار أجبر بعض الباعة والمحلات على عدم شراء كميات كبيرة هذا العام نظرا لعدم تراكمها فى المخازن وتلفها وزيادة الخسارة على التاجر بسبب ركود حركة البيع فى الأسواق.

بينما قال علاء مرتضى، أحد المواطنين، إن الجمعيات الاستهلاكية توفر حلوى المولد بأسعار منخفضة عن الأسواق الخارجية والتجار والتى تصل إلى 20 جنيهاً للعلبة، بينما تصل سعر العلبة فى السوق الخارجية إلى 35 أو 40 جنيهاً.

وأضاف أنه قد تظهر قلة فى جودة الحلوى بالمجمعات الاستهلاكية قليلاً إلا أنها جيدة ومراقبة صحيا وليست سيئة كما يظنها البعض، خاصة أن هناك بعض الباعة يبيعون حلوى قليلة الجودة والخامات بأسعار مرتفعة ولا يوجد رقيب عليها.