أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المواطنون يقبلون على حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية فى الإسكندرية

Google+ Print
المواطنون يقبلون على حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية فى الإسكندرية المواطنون يقبلون على حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية فى الإسكندرية
يقبل المواطنون على شراء حلوى المولد من الأسواق مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ويقبل الأطفال على شراء العرائس المصنوعة من الحلوى كنوع من البهجة وعادات الاحتفال بالأعياد الدينية كل عام، ورصد "اليوم السابع" حركة بيع وشراء حلوى المولد النبوى فى الأسواق.

وقال أيمن يوسف، بائع حلوى بسوق المنشية، إن حركة البيع والشراء ضعيفة فى الوقت الحالى بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر الخامات المستخدمة فى التصنيع وإجبار التاجر على رفع السعر لكى يكفى حاجاته من مصاريف النقل من التاجر الأصلى أو المصنع.

وأضاف أن غلاء الأسعار أجبر بعض الباعة والمحلات على عدم شراء كميات كبيرة هذا العام نظرا لعدم تراكمها فى المخازن وتلفها وزيادة الخسارة على التاجر بسبب ركود حركة البيع فى الأسواق.

بينما قال علاء مرتضى، أحد المواطنين، إن الجمعيات الاستهلاكية توفر حلوى المولد بأسعار منخفضة عن الأسواق الخارجية والتجار والتى تصل إلى 20 جنيهاً للعلبة، بينما تصل سعر العلبة فى السوق الخارجية إلى 35 أو 40 جنيهاً.

وأضاف أنه قد تظهر قلة فى جودة الحلوى بالمجمعات الاستهلاكية قليلاً إلا أنها جيدة ومراقبة صحيا وليست سيئة كما يظنها البعض، خاصة أن هناك بعض الباعة يبيعون حلوى قليلة الجودة والخامات بأسعار مرتفعة ولا يوجد رقيب عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365