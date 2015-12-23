طب أسنان بنى سويف تعقد مؤتمرها العلمى الأول "امنح مريضك الابتسامة"

تعقد كلية طب فم الأسنان بجامعة بنى سويف، برعاية الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكورنيش النيل مؤتمرها العلمى الأول "امنح مريضك الابتسامة".

وأكد رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، أن إدارة الجامعة لا تتوانى فى توفير كافة احتياجات جميع كليات الجامعة، خاصة كلية طب فم الأسنان، وذلك من خلال إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية من أجل رفع شأن الخدمة الطبية المقدمة لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، موضحًا استيعاب كلية طب فم الأسنان بجامعة بنى سويف لعدد كبير من أبناء الصعيد والوجه البحرى يفوق مماثل كلية جامعة القاهرة فى الدفعة الأخيرة، ما يؤكد الرغبة الشديدة من الطلاب على خوض مجال طب فم الأسنان بجامعة بنى سويف لما تقدمه من خدمة طلابية وعلمية متميزة.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأخرى، والباحثين مع أطباء الأسنان، ورفع مستواهم العلمى ومواكبة كل ما هو جديد فى عالم طب الأسنان، بالإضافة إلى دعم وتطوير طرق البحث العلمية فى مجال طب الأسنان.

وأضاف عبدالحليم أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى الحصول على عرض لنتائج الأبحاث العلمية الحديثة فى مجال زراعة الأسنان، بالإضافة إلى عرض ومناقشة كافة التحديات التى تواجه الأطباء فى مجال زراعة الأسنان مع عرض التكنولولجيا الحديثة فى تقنية الليزر وتطبيقاته فى مجال طب الأسنان والاطلاع على أحدث أساليب التشخيص الإشعاعى وكيفية الاستفادة القصوى منها.

وتابع "والعمل على جعل هذا المؤتمر مناسبة وملتقى سنوى لكل أطباء الأسنان بمحافظة بنى سويف لطرح المشاكل والحلول مع زملائهم من كافة المحافظات، على أن يكون هذا المؤتمر نواة لمؤتمر دولى يشارك فيه محاضرون وحضور من الدول العربية والأجنبية".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب فم الأسنان بجامعة بنى سويف، أن محاور المؤتمرستكون فى تقديم الجديد فى جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان، وأشعة الوجه والفكين وتطبيقاتها الحديثة، والتركيبات التعويضية المتحركة والثابتة، وعلاج الأسنان التحفظى وعلاج الجذور، وتقنية الليزر وتطبيقاتها فى طب الأسنان.