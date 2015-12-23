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«كيس أعشاب» يؤخر إقلاع طائرة بمطار‎ القاهرة ٤٥ دقيقة

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«كيس أعشاب» يؤخر إقلاع طائرة بمطار‎ القاهرة ٤٥ دقيقة «كيس أعشاب» يؤخر إقلاع طائرة بمطار‎ القاهرة ٤٥ دقيقة

مطار القاهرة

تسبب عثور مضيفة خطوط شركة النيل الخاصة، على جسم غريب تحت أحد المقاعد فى تأخر اقلاع الطائرة المتجهة الى الجوف بالسعودية، لمدة ٤٥ دقيقة؛ لاعادة كافة الإجراءت الأمنية مرة ثانية علي الطائرة والركاب.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن الجهات الأمنية، تلقت بلاغا من مكتب شركة النيل للطيران بعثور مضيفة الطائرة على جسم غريب تحت أحد مقاعد الطائرة، أثناء إجراء أفراد الضيافة للمراجعة قبل صعود الركاب.

على الفور، أعطى اللواء فهمى مجاهد، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى، تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، وتوجيه فرق الإسعاف والمطافئ وخبراء الكشف على المفرقعات إلى الطائرة بعد توجها الى موقع الطوارئ.

وأشارت المصادر، إلى أنه عقب الفحص تبين سلبية البلاغ، مؤكدين أن الجسم الغريب عبارة عن ” كيس بداخلة أعشاب تركها أحد الركاب”، قبل نزوله من الطائرة  وتم السماح بصعود الركاب وإقلاع الطائرة لاستكمال رحلتها.

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