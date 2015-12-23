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طالب يختلق تعرضه لحادث اختطاف لمساومة والده على المال فى سوهاج

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طالب يختلق تعرضه لحادث اختطاف لمساومة والده على المال فى سوهاج طالب يختلق تعرضه لحادث اختطاف لمساومة والده على المال فى سوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، فى ضبط طالب لاختلاقه واقعة اختطافه بمساعدة أصدقائه للحصول على أموال من والده.

تلقى مركز شرطة جرجا بسوهاج، بلاغاً من "أحمد.م" 19 سنة طالب، مقيم بناحية المحاسنة بدائرة المركز، يفيد أثناء استقلاله السيارة رقم 32901 ملاكى سوهاح قيادة نجل عمه "عمرو.م" 24 سنة طالب، وشقيقته "مروة"21 سنة طالبة، وأثناء سيرهم بالطريق الصحرواى الغربى قادمين من مدينة سوهاج فى طريق عودتهم لمحل إقامتهم استوقفهم 3 مجهولين يستقلون سيارة بيك أب "بدون لوحات معدنية" وأجبروهم على النزول من السيارة باستخدام سلاح نارى واقتادوا نجل عمه دون الاستيلاء منهم على أى شىء.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها والعمل على ضبطهم، حيث توصلت التحريات إلى أن المُبلغ باختطافه يمر بضائقة مالية، واتفق مع 3 آخرين تربطهم صلة صداقة بالمجنى عليه على ارتكاب الواقعة لمساومة والده والحصول منه على مبلغ مالى لسداد مديونية المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأصدقاؤه والسيارة المستخدمة فى الواقعة والهواتف المحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365