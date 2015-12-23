والد الطفل إيلان يدعو العالم إلى فتح أبوابه أمام اللاجئين السوريين

>دعا عبدالله كردى والد الطفل ايلان الذى قضى غرقا وباتت صورة جثته على الشاطىء رمزا لمأساة المهاجرين، العالم إلى فتح أبوابه أمام اللاجئين السوريين فى رسالة تبث فى يوم الميلاد.

وقال كردى فى هذا الفيديو الذى بثته القناة الرابعة فى التلفزيون البريطانى "رسالتى هى اننى أرغب فى أن يفتح العالم بأسره أبوابه أمام اللاجئين السوريين. اذا اغلق احد الباب فى وجه شخص يصبح الأمر صعبا جدا"، وكان عثر على جثة ايلان (3 سنوات) على شاطىء فى جزيرة كوس فى سبتمبر الماضى بعد أن قضى غرقا.

وكانت هذه الاسرة الكردية السورية التى لجأت إلى تركيا بسبب الحرب فى سوريا، حاولت على غرار الاف الاشخاص الوصول إلى اوروبا بصورة غير مشروعة عبر اليونان على قارب مطاطي. وكانت والدة ايلان وشقيقه قضيا غرقا ايضا.

وقال كردى فى رسالته "عندما يكون الباب مشرعا لا نشعر بالذل". وأضاف "فى هذه الفترة من السنة اود ان اطلب منكم جميعا التفكير فى معاناة الأباء والأمهات والأطفال الذين يبحثون عن السلام والأمن"، وتابع "نطلب منكم فقط القليل من التعاطف"، ووصل مليون مهاجر هذا العام إلى أوروبا فى رقم قياسى منذ الحرب العالمية الثانية، كما اعلنت الثلاثاء الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية مشيرة إلى أن عمليات التدفق تراجعت بشكل ملحوظ منذ بلوغ ذروتها فى أكتوبر.

وبين المهاجرين الذين عبروا المتوسط "كان نصفهم هذا العام - نصف مليون نسمة - من السوريين الفارين من الحرب فى بلادهم" وفقا للمفوضية العليا للاجئين ومنظمة الهجرة العالمية.

وقال شويجو إن الوضع فى أفغانستان آخذ فى التدهور بسبب ظهور جماعات تابعة للدولة الإسلامية هناك، وتحتفظ روسيا بقاعدة جوية فى كانت قرب العاصمة القرغيزية بشكك.

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