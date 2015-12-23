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«الصحة» تطرح عقارًا جديدًا لضبط مستوى السكر على مدار 42 ساعة

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«الصحة» تطرح عقارًا جديدًا لضبط مستوى السكر على مدار 42 ساعة «الصحة» تطرح عقارًا جديدًا لضبط مستوى السكر على مدار 42 ساعة

وزارة الصحه

وافقت وزارة الصحة والسكان، على طرح عقار جديد لضبط مستوى السكر في الدم، على مدى 42 ساعة، يستخدم مرة واحدة يوميا، مضيفة، في بيان الأربعاء، أن العقار الجديد يستمر تأثيره في ضبط السكر دون انخفاض، ويجنب المريض نوبات الهبوط والإغماء، وتوقعت طرحه في السوق خلال شهر.

وقالت إن عقار «ديجلوديك» يستخدم لعلاج السكر، من النوع الثاني دون تأثير على وظائف الكلى، ويماثل في تركيبه ٩٧٪ من الهرمون الطبيعي للجسم، ما يقلل الأجسام المضادة، واحتفاظه بفاعليته داخل الجسم، وتأثيره في ضبط مستوى السكر بالدم دون انخفاض، على مدى ٢٤ ساعة، ما يجنب المريض الإغماء.

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