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الرئيس السيسى يطلق المرحلة الأولى لـ «1.5 مليون فدان» خلال أيام‎

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الرئيس السيسى يطلق المرحلة الأولى لـ «1.5 مليون فدان» خلال أيام‎ الرئيس السيسى يطلق المرحلة الأولى لـ «1.5 مليون فدان» خلال أيام‎

الرئيس عبدالفتاح

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، أن مدينة الفرافرة بالوادي الجديد جاهزة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نهاية الشهر الجارى وذلك لإطلاق المرحلة الأول من المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.

وقال مغازي، في تصريحات الأربعاء على هامش جولته في محافظة أسيوط، إن “أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الرئيس عن المشروع”، لافتا إلى أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس أول 40 بئرًا جوفيًا تم الانتهاء منها لخدمة 10 ألاف فدان في مناطق الفرافرة القديمة والجديدة و«عين دلة».

وأوضح، أنه تم إعداد المنطقة تماما للزراعة، من خلال تركيب أجهزة «البيفوت» الري المحوري، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور.

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