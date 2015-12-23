فيديو| مواطنون عن «حلوى المولد»: الأسعار غالية .. والتجار: بسبب ارتفاع الدولار

كتبت: عايدة رضوان

مولد يا دنيا .. حلاوة زمان .. عروسة وحصان، يحل اليوم المولد النبوي الشريف، ليتحفل المصريون بعادة لم تنقطع منذ العهد الفاطمي، فتتلون الشوادر والمحال بالحلوى بأشكالها وأنواعها المعتادة، ولتغزو أنواع جديدة منها “المرشيملو”، فرغم غلاء الأسعار الملحوظ من قِبل التجار والمواطنين إلا أن ذلك لم يحل بين شراء حلوى المولد .

حلوى المولد والدولار

لم تسلم “حلوى المولد” من تأرجح سعر الجنيه المصري أمام الدولار، والذي لم يستقر منذ فترة، حيث أجمع التجار والباعة والمواطنين على ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي هذا العام، حيث أرجع التجار ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل كان أبرزها انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك لاعتماد صنع الحلوى على استيراد المكسرات، وورق التغليف، رغم أن ما يقارب الـ 90% من خام الحلوى محلي الصنع، وهنا تأتي عوامل آخرى منها أجور العمالة، سعر الورق، والتغليف .

فيديو لتجار حلوى المولد النبوي

تصوير: عمر شوقي

مونتاج: مايكل عادل

المصريون وحلوى المولد

تباينت أراء المصريين حول أسعار حلوى المولد النبوي، حيث رآها البعض مرتفعة مقارنةً بأسعار العام المنصرم، فيما اعتبرها آخرون متوسطة، فـحاول معظم المواطنين موازنة ارتفاع الأسعار مع معدل الشراء .

فيديو لمواطنين عن «حلوى المولد»