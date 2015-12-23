بعد انتهاء أزمة الحكام «معروف» يدير لقاء الزمالك والمحلة

اختارت لجنة الحكام الحكم محمد معروف، لإدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة، والتي تقام اليوم الأربعاء، في إطار الجولة العاشرة للدوري المصري، ويعاونه تحكيميًا محمود أبوالرجال وحازم أبوالوفا، ومحمد عبدالحافظ، حكمًا رابعًا.

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات، اليوم الأربعاء، في الجولة العاشرة لدوري القسم الأول، حيث يدير مباراة الإسماعيلي و مصر المقاصة، الحكم جهاد جريشة، ومعه سامح الشوربجي وكارم محمود، وعصام التلواني، حكمًا رابعًا، بينما يدير مباراة الاتحاد وبتروجت طارق مجدي، ومعه محمد جمال أمين وسيد نافع، وهشام الفلال حكمًا رابعًا.