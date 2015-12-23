استدعاء إيهاب توفيق لسماع أقواله فى اتهامه لطالبين بسرقته بالعجوزة-(تحديث)

استدعت نيابة العجوزة- برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة- الفنان إيهاب توفيق، لسماع أقواله فى واقعة اتهامه لطالبين بسرقة مبالغ مالية قدرها 3000 جنيه من سيارته بشارع جامعة الدول العربية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب قد قررت أمس الثلاثاء إخلاء سبيل الطالبين المتهمين بسرقة الفنان إيهاب توفيق بضمان بطاقتهما الشخصية، وذلك بعدما أثبتت التحريات عدم ضلوعهما فى الواقعة محل التحقيق، ولعدم كفاية الأدلة.

وكشفت التحريات عدم وجود واقعة سرقة وأن خلافا نشب بين الفنان إيهاب توفيق والطالبين المتهمين بسرقته بشارع جامعة الدول العربية، تحدث خلالها المتهمان مع الفنان بشكل غير لائق، ما أثار غضبه وقرر الانتقام منهما بأن حرر بلاغاً وادعى فيه سرقة مبلغ 3 آلاف جنيه منه وأدلى بأرقام السيارات التى كان يستقلها الطالبان.