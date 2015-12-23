بالصور.. سعاد الخولى ترتدى الحجاب فى احتفالية الإسكندرية بالمولد النبوى

حضرت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، وهى ترتدى الحجاب، بحضور الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة واللواء هانى عبد المقصود، سكرتير عام المحافظة واللواء عصمت الأشقر، مدير إدارة المرور والقيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب مجلس الشعب وشيوخ مديرية الأوقاف.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، الأربعاء، إلى أن الخولى بدأت كلمتها بقوله سبحانك وتعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، مقدمة التهنئة للجميع والأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف مولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، معربة عن سعادتها بوجودها وسط هذا الجمع الهائل من العلماء والأئمة منارة العلم والثقافة، وهى المرة الأولى، التى تمثل فيها سيدة محافظة مصرية، مؤكدة أن هذا الاحتفال من أجمل الأحخداث التى شاركت بها منذ توليها المنصب.

وقالت الخولى إن فى عهد الرسول "محمد صلى الله عليه وسلم" حصلت المرأة على جميع حقوقها بعد أن كانت توأد، فقد كرم الإسلام المرأة، مشيرة إلى أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والابتعاد كل البعد عن أى متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الوراء، مؤكدة أنه من المستحيل أن يحدث هذا فى ظل وجود أئمة مصر وقيادتها وجيشها، واختتمت حديثها بـ"كل عام ومصر وقيادتها وشعبها مسلمين ومسيحيين بخير ".

على الصعيد نفسه ألقى الدكتور عبد الناصر نسيم كلمته، التى تضمنت أهم تعاليم الإسلام والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا على أهمية الاقتداء بِه وبتعاليمه التى أهمها السلام والاستقرار فلابد أن نسير على طريقته التى اتبعه الصحابة بعده ونحن الآن، مشيرا إلى أن هذا العام يتصادف ذكرى مولد النبى مع ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام مما يدعونا جميعا إلى الاتحاد والتعاون.

وأضاف نسيم أنه على جميع علماء الدين أن يعملوا على تنوير عقول الشباب فهى أمانة فى رقابهم ولابد أن يكونوا على قدر المسئولية، واختتم حديثه بالدعاء لمصر ورئيسها وقياداتها الحكيمة وجيش مصر العظيم وشعبها جميعها.

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