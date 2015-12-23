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شريف عبد الفضيل لـ في الجول: هناك أشخاص في الأهلي يشوهون صورة وسمعة الكيان

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شريف عبد الفضيل لـ في الجول: هناك أشخاص في الأهلي يشوهون صورة وسمعة الكيان شريف عبد الفضيل لـ في الجول: هناك أشخاص في الأهلي يشوهون صورة وسمعة الكيان

انفجر سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي في البكاء على الهواء بسبب استقالة ميدو المدير الفني السابق للفريق.

ويدخل الإسماعيلي مواجهة قوية على ملعبه مع المقاصة بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وخلال لقاء قبل المباراة مع مراسل قناة TEN بكي سعفان الصغير على الهواء بسبب استقالة ميدو مشيرا لحزنه على ما حدث داخل الفريق بعد أن قدم بداية رائعة.

ميدو كان قدم استقالته من تدريب الإسماعيلي بعد المشكلة الأخيرة بينه وبين حسني عبد ربه قائد الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع من 7 مباريات برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

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