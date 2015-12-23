صالح جمعة: فوز الأهلي وثقة بيسيرو أهم عندي من أي شيء آخر

أعرب صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي عن فرحته الغامرة بفوز الاهلي علي الحرس بثلاثية مقابل لاشئ ومشاركته في تحقيق هذا الانتصار عبر الهدف الذي احرزه.

وقال صالح إن فوز الاهلي أهم عنده من أي مجد شخصي.

كما شكر لاعب إنبي السابق مديره الفني جوزيه بيسيرو علي منحه المشاركة في المباراة

وأكد أن كسب ثقة المدرب البرتغالي أهم عنده من أي شئ آخر.

وسجل صالح جمعة هدف الأهلي الثالث في المباراة بعد مشاركته بديلا لوليد سليمان في الشوط الثاني.

ويعد هذا الهدف هو أول هدف رسمي للاعب مع الأهلي الذي انضم إليه مطلع هذا الموسم.