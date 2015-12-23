"المشروب الفرنسى" يخلصك من 2 كيلو أسبوعيًا.. تعرف على طريقة إعداده

السمنة والوزن الزائد من أكثر الأشياء التى تسبب الأرق والخوف والتوتر للشخص المعرض لها، ونجد أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بالسمنة، ويسعون بشتى الطرق للتخلص منها.

ومؤخرًا تم اكتشاف مشروب فرنسى أثبت جدارته فى التخلص والقضاء على الوزن الزائد بشكل سريع، وهذا المشروب يعمل على تخليص الجسم من السوائل الزائدة والمخزنة داخله.

المشروب الفرنسى يخلصك من 2 كيلو أسبوعيًا

أعراض اختزان السوائل داخل الجسم

مكونات المشروب الفرنسى

مكونات المشروب الفرنسى:

طريقة تحضير المشروب الفرنسى:

>وأكدت الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، أن المشروب الفرنسى أثبت جدارته فى التخلص من 2 كيلو أسبوعيًا على الأقل، موضحة أن الكثير من الدراسات الطبية أكدت أن احتباس السوائل فى الجسم يتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير، كما أن السيدات هم الأكثر عرضة لذلك أكثر من الرجال.>وأضافت استشارى السمنة والنحافة، أن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالملح يتسبب فى اختزان الماء وزيادة الوزن بشكل ملحوظ، وقد أثبت أنه فى حالة زيادة نسبة السوائل فى الجسم يتسبب ذلك فى شعور الشخص بالانتفاخ والخمول وعدم القدرة على الحركة والعصبية.>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، وصفة العصير الفرنسى للتخلص من 2 كيلو فى الأسبوع والقضاء على السوائل المختزنة فى الجسم، وهى:>1- 2 حزمة من الجرجير>2- 4 حبات من الجزر المسلوق>3- حزمة من الكرفس>4- 2حزمة من البقدونس>يتم ضرب كل الخضراوات السابق ذكرها فى الخلاط الكهربائى وتناول هذا المشروب 3 مرات يوميًا.