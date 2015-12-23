مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

جددت مجموعات من المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين الأربعاء، من جهة باب المغاربة تحت حراسة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بممارسة طقوس وصلوات تلمودية فى باحات المسجد مما دفع المصلون إلى إجبارهم على الخروج من باحات المسجد قبل أن يتموا صلواتهم أو طقوسهم.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال أخرجت المستوطنين تحت حراستها، نتيجة لارتفاع صوت التكبير والتهليل من المصلين والمرابطين هناك.

وواصلت قوات الاحتلال حجز بطاقات المصلين من فئتى الشباب والنساء خلال دخولهم للمسجد الأقصى إلى حين خروجهم منه.

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