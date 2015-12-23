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أمريكا ترفع العقوبات بنسبة 55% عن مشاريع البيئة والزراعة بالسودان

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أمريكا ترفع العقوبات بنسبة 55% عن مشاريع البيئة والزراعة بالسودان أمريكا ترفع العقوبات بنسبة 55% عن مشاريع البيئة والزراعة بالسودان

كشف وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية بالسودان حسن عبد القادر هلال عن رفع العقوبات الأمريكية عن مشاريع البيئة والزراعة فى السودان بنسبة 55% .

وقال هلال- فى تصريح الأربعاء، أن وفد السودان المشارك فى مؤتمر المناخ بباريس، أجرى عدة لقاءات مع قادة ومسئولى البيئة فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين أبدوا تفهما لأثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وأعلنوا عن رفع العقوبات بنسبة 55% عن مشاريع البيئة والزراعة، مؤكدا أن الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبى، أعلنوا دعمها للمشروعات التنموية بالسودان.

وقال الوزير السودانى أن بلاده قدمت عددا من المشاريع فى مجال البيئة خلال مؤتمر المناخ بباريس، وجدت التفهم والقبول والدعم لما تشكله من معالجة حقيقية للمناخ، لافتا إلى أن مؤتمر باريس اتفق على إقامة بنك الكربون الأفريقى بالخرطوم، بموافقة كل الدول الأفريقية.
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