مصدر دبلوماسى: قطر تطرح أزمة القطريين المختطفين بالعراق أمام الوزراء العرب

أفاد مصدر دبلوماسى عربى مسئول بإن قطر سوف تطرح على الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا، الخميس، مشروع بيان يدعو الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين فى الأراضى العراقية.

من ناحية أخرى قال مصدر إن دولة الإمارات العربية المتحدة طالبت إدراج بند جديد تحت ما يسمى "ما يستجد من أعمال حول التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية".

ومن المقرر أن يكون البند الرئيسى على مشروع جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب هو التدخل العسكرى التركى فى شمال العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية.