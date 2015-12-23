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بالصور.. سفارة عمان بالقاهرة تدشن كتاب "عمان فى عيون مصرية"

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بالصور.. سفارة عمان بالقاهرة تدشن كتاب "عمان فى عيون مصرية" بالصور.. سفارة عمان بالقاهرة تدشن كتاب "عمان فى عيون مصرية"
نظمت السفارة العمانية اليوم حفل تدشين كتاب "عمان فى مصرية" وتكريم كتابه فى حفل أقامة السفير الشيخ خليفة الحارثى، سفير سلطنة عمان فى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر السفارة بالقاهرة.

يأتى هذا الكتاب الذى يحمل انطباعات شخصيات مصرية عاشت فى سلطنة عمان فى إطار التواصل الثقافى المستمر بين مصر وسلطنة عُمان.

شارك فى فعالية التدشين نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين والأدباء المصريين، وخاصة اللذين قضوا وقتاً من عمرهم للعمل فى سلطنة عٌمان، إما صحفيين وإعلاميين وأدباء، وإما أساتذة جامعات وأكاديميين، وإما مسئولين فى المؤسسات الثقافية المصرية.

ويسرد الكتاب الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، مقتطفات لعدد من الانطباعات لشخصيات مصرية عاشت فى عمان، حيث تعكس ـ بحسب مقدمة الناشر والمشرف عليه الدكتور أحمد درويش الاستاذ بكلية دار العلوم والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس ـ الروح الحضارية التى ينبغى أن تسود بين أبناء الشعوب العربية من حسن استقبال وحسن عرفان وتعاون صادق وتبادل بناء للخبرات، والذى تبنى به الحضارة المشتركة بين الأمم والشعوب.

وألقى السفير الشيخ خليفة بن على الحارثى "صاحب فكرة الكتاب"، كلمة أشاد فيها بالعلاقات بين سلطنة عمان ومصر، مؤكداً على عمقها ومتانتها وتميزها بالثبات والرسوخ، مشيرا إلى أن التشاور والتفاهم قائم بين البلدين فى القضايا الإقليمية والدولية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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