بالصور.. استشهاد فلسطينى على يد الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن بالقدس

>استشهاد شاب فلسطينى بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بزعم قيامه بعملية طعن عند باب الخليل بمدينة القدس بفلسطين.

ولم يعرف بعد هوية الشاب، فيما تشير تقارير إعلامية إلى إصابة عدد من المستوطنين بجروح بينهم حالتان خطيرة جراء عملية الطعن.

وأوضح شهود عيان من مدينة القدس المحتلة أن قوات الاحتلال نشرت عددا كبيرا من قوات الشرطة والجيش عقب العملية، فيما تقوم بتفتيش دقيق لكل من يحاول الوصول إلى موقع الحادث.

من ناحية أخرى أصيب عدد من الشباب فى مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الغربى لبلدة سلواد شرق محافظة رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت الطبيبة صفاء أبو بكر من مجمع فلسطين الطبى الأربعاء، أن المواجهات مازالت مستمرة بين مجموعة من شباب مدينة سلواد وطواقم الاسعاف تحاول الوصول إلى موقع المواجهات لمعالجة الإصابات الناجمة عن قنابل الغاز والرصاص المطاطى التى يطلقها جنود الاحتلال تجاه الشباب.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية إلى موقع المواجهات، فيما تقوم بإجراءات مشددة على طرق أخرى قريبة من قرية سلواد، مؤكدا أن طواقم الاسعافات المشتركة مع الهلال الأحمر الفلسطينى فى اتم الاستعدادات.

وتأتى تلك المواجهات فيما تشهد مدن فلسطينية أخرى أيضا موجهة من المواجهات حيث أصيب عدد من طلاب بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة فى مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الاحتلال والشبان وطلبة المدارس هناك.



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